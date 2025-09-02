◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合高校日本代表―沖縄県高校選抜（２日・セルラー那覇）超満員札止めとなった注目の一戦は、５回表終了後、豪雨によって一時中断された。沖縄尚学、浦添の両校ナインによるグラウンド整備もあり、午後９時１０分、再開にこぎ着けた。再開後の試合は選手たちのコンディション面を考慮し、７回制とすること、さらには午後１０時を越えて次のイニングに入らないことがＤＪケチャップさんから告知され