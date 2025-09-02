アーバンリサーチは、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品の販売を各レーベル店舗などで販売開始した。【写真】日常に自然と溶け込むミャクミャクのTシャツ、トートバッグ、キャップ万博会場内にも店舗を構えるアーバンリサーチのライセンス商品は、Tシャツ、トートバッグ、キャップなど、日常に自然と溶け込むミニマルなデザイン。着心地にも配慮され、気負わず毎日身につけたくなるラインナップとなっている。全て数量限定