「巨人４−１ヤクルト」（２日、京セラドーム大阪）巨人がヤクルトに完勝し、連敗を２で止めた。１点を追う四回２死、中山が奥川の真ん中高めの１５０キロ直球を右翼席上段に運ぶ６号同点ソロ。「２死無走者だったので長打を狙っていました。最高の結果になって良かったです」と喜んだ。五回は１死から泉口の右前打、岡本の四球、岸田の中前打とつなぎ、吉川が決勝点となる押し出し四球を選んだ。八回には泉口の右越え２点