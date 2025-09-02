女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表したお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が2日、テレビ朝日系「家事ヤロウ!!!最終回SP」（火曜午後8時）に出演。共演のバカリズム（49）から結婚を祝福された。番組冒頭、バカリズムから「結婚してんじゃんよ！最高のハッピーエンドですよね」と祝福されたカズレーザーは笑みを浮かべた。さらにバカリズムから「出演者がね、放送期間中にね、全員結婚するというね」と言われ