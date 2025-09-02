「『バック・トゥ・ホグワーツ』開催記念車内ラッピング列車」の運行が始まりました。西武鉄道とワーナー ブラザース スタジオツアー東京が9月1日に共同開催した「『バック・トゥ・ホグワーツ』特別イベント」にあわせた取り組みで、2025年9月29日(月)までの期間限定で運行します。映画「ハリー・ポッター」の世界観を再現した車内今回運行を開始するラッピング列車は、2023年5月から運行されているフルラッピング車両「スタジオツ