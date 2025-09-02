ヤクルトに勝利し、タッチを交わす泉口（右端）ら巨人ナイン＝京セラドーム巨人が逆転勝ちした。0―1の四回に中山のソロで追い付き、五回に吉川が押し出し四球を選んで勝ち越し。八回は泉口の2点三塁打で加点した。戸郷は6四球を与えながらも6回1失点で5勝目。ヤクルトは好機で攻めきれなかった。