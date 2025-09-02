【新華社ウルムチ9月2日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路ウルムチ局集団は、7月1日から8月31日までの特別輸送態勢「暑運」期間62日間の新疆ウイグル自治区の鉄道旅客数が前年同時期比7.8％増の1241万人と過去最高を記録したと発表した。伸び率は全国で上位に入った。（記者/白志強）