3回、プロ初本塁打となる2ランを放ち、大山（左）とタッチを交わす阪神・熊谷＝バンテリンドーム阪神が3連勝。三回に佐藤輝の2ランで先制し、熊谷のプロ初本塁打となる2ランで差を広げた。七回には大山の右犠飛で加点。七回途中3失点の村上が自己最多の11勝目。中日は七回に3点を返したが、反撃は及ばなかった。