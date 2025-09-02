◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-3 中日(2日、バンテリンドーム)中日は阪神との3連戦初戦に敗れました。この日の先発はマラー投手。2回まで無失点に抑えるも、3回に阪神打線の猛攻を受けます。1アウトから森下翔太選手のヒットを浴びると、続く佐藤輝明選手の第35号2ランを被弾。さらに大山悠輔選手に四球を許すと、続く熊谷敬宥選手のプロ初HRとなる2ランHRを浴びました。さらに7回には犠牲フライを浴び、5点ビハインド。苦しい展開