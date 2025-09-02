気象台は、午後9時35分に、洪水警報を小坂町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・小坂町に発表 2日21:35時点秋田県では、3日昼前まで土砂災害や河川の増水に、3日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□洪水警報3日昼前にかけて警戒■能代市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水3日明け方にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間3日未