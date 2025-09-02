ＱｕｉｚＫｎｏｃｋの鶴崎修功が２日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」に初登場した。東京大学理学部数学科を卒業後に大学院に進学。クイズプレイヤーとして活躍する鶴崎は、冒頭で明石家さんまに「結婚はしてらっしゃる？」と聞かれ「全然！」と回答。何気ないやり取りだったが、さんまは「答えがおかしいやろ」とお笑いスイッチを一気にオンにした。マヂカルラブリーの村上が「好きな女性のタレントさんは？」と聞くと