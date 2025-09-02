ドル円一時１４８．８７近辺、米１０年債利回り４．２９６５％付近＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は148.87レベルに本日の高値を更新している。米１０年債利回りが４．２９６５％付近へと上昇、ドル高圧力となっている。 USD/JPY148.85