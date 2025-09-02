「キレートレモンPuLemon（ピュレモン）」ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、「キレートレモン」ブランドから「キレートレモンPuLemon（ピュレモン）」を9月1日に発売した。さらに、9月3日の「クエン酸の日」に関連し、レモンの魅力を伝える取り組みを実施する。近年の炭酸飲料カテゴリーにおいて、無糖炭酸飲料は継続的な拡大傾向、果汁炭酸飲料は停滞傾向（出典：富士経済 2025年食品マーケティング便覧 No.3 P45〜63 無糖炭