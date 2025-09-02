元ＡＫＢ４８でタレントの西野未姫（２６）が２日に更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。子供とプール遊びをした際の夫の様子を明かした。西野は、２０２２年にお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱と結婚。２４年１０月に第１子を出産した。ベランダでプール遊びをした際「（子供が）めっちゃ泣いちゃって、山本さんがイジけてました。『もうプールはやりません。こ