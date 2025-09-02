◇セ・リーグヤクルト1―4巨人（2025年9月2日京セラD）ヤクルト・高津臣吾監督（56）が2日の試合後、自身の進退について言及。「（球団と）話しました。これは改まって、皆さんにもお話をしたいと思ったのですが、表に出てしまったので。ここにいるメンバーに関しては試合前に話はしました。僕自身もモヤモヤしてゲームに入りたくなかったので、いるメンバーには話して今日のゲームには臨みました」と、暗に退任を認めた。