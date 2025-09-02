スターバックス コーヒー ジャパンは、スターバックス リザーブ ロースタリー東京（以下、ロースタリー東京）のFallシーズンを9月5日からスタートする。今年の秋は、ウイスキーの樽（バレル）にコーヒーの生豆を詰めて寝かし、熟成（エイジド）させた「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」にフォーカス。秋の恵みを掛け合わせたクラフトマンシップあふれるビバレッジの数々が登場する。昨年秋から展開している“Daily Life At Ho