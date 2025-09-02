要所で勝負強さを発揮した。バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が２日、東京・有明アリーナで行われ、世界ランキング５位の日本は同１５位のブルガリアに３―０で勝利。ボーナスセットとして特別に実施された第４セットも２５―１５で制した。６月末のネーションズリーグ１次リーグでは０―３で敗れていたが、この日は第１セットを２５―２０で先取。中盤まで一進一退の攻防が続