9月3日はドラえもんの誕生日――その特別な日に合わせて、「ドラえもんたのしいポスターコレクション」第一弾がついに発売されます！B3サイズのポスターは、ホログラム用紙や箔をあしらった豪華仕様。デザインは「たのしい一日、かがやく毎日」「タイムマシンに乗り込んで」「真夜中の食堂車」の全3種類。大人の部屋にも映える、スタイリッシュな仕上がりです。価格は各1,980円（税込）。全国書店やネット書店のほか、藤子・F