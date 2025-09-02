グンゼは、8月29日に、「BODY WILD（ボディワイルド）」からビームスのライセンスブランドBEAMS DESIGNがプロデュースした、「BODY WILD by BEAMS DESIGN」の第4弾最新コレクションの販売を開始した。第3弾に引き続き、テーマは「越境」を意味する「border crossing」。ファッション、シーンのborder（境界）を越え、日常に彩りを与える新たなコレクションとなっている。「身体（BODY）を自然（WILD）に回帰する」をコンセプトに掲