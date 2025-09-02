「じゃがいも道 ほたてと昆布の旨しお味」カルビーは、北海道産じゃがいもを使い、北海道工場で生産したポテトチップス「じゃがいも道 ほたてと昆布の旨しお味」を9月8日から北海道内のスーパーマーケットやドラッグストア、一部のコンビニエンスストアなどで発売する。同商品は、北海道産じゃがいもを使うことができる時期に限って販売する。5月下旬終売予定となっている。カルビーは北海道と長く深いつながりがある。北海道工場