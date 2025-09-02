タレントの梅宮アンナさん（53）が1日、保険会社のイベントに登場。去年、肺炎で緊急入院したときのことを振り返りました。梅宮さんは2024年8月、乳がんのひとつである浸潤性小葉がん（ステージ3A）のため闘病していることを公表。その後、抗がん剤治療、11月に右乳房・リンパ節郭清手術を受け、12月から再び抗がん剤治療を受けていました。2024年の9月にニューモシスチス肺炎を引き起こし緊急入院していたという梅宮さん。そのこ