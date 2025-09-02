プロ野球の巨人やMLB・ヤンキースなどでプレーをした松井秀喜氏が2日、故郷の石川県で野球教室を開催しました。今回の野球教室は能登北部・中部に在住の小学生55人が対象で「能登半島地震で被災した子どもたちに野球を通じ、多くの笑顔を作れるようにしたい。能登の子どもたちと触れ合いたい」という松井氏の思いから開催されたものです。サプライズゲストとして、日米で野球殿堂入りしたイチロー氏が登場し会場は大歓声に包まれま