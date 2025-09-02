「ありがとう」と言うべき場面で、つい「すみません」と言ってしまったことはありませんか。SNS上では「『すみません』が口癖のようになっている」「『すみません』が口癖になりがちなので気を付けたい」という内容の声が多く上がっています。「ありがとう」の代わりに「すみません」と言ってしまうのはなぜなのでしょうか。「すみません」と言うのが癖になった場合のデメリットや、できるだけ言わないようにする方法などについ