V.LEAGUE MEN WESTの奈良ドリーマーズは2日、アウトサイドヒッター兼オポジット今村貴彦（32）の入団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている 今村は、2015年に内定選手としてパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団し、8シーズンにわたりプレー。2023ー24シーズンからの2シーズンは、チェコのクラドノ・バレーボールにレンタル移籍してい