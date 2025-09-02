「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）阪神が中日に大勝し３連勝。２年ぶりのリーグ優勝に向けたマジックナンバーを１つ減らし「６」とした。三回、佐藤輝の３５号２ランで先制。直後には熊谷のプロ初アーチも飛び出すなど、序盤から試合を有利に進めた。投げては先発・村上が６回２／３を６安打３失点で、自己最多１１勝目（３敗）を手にした。試合は序盤から動いた。三回、佐藤輝が１死一塁で打席に立つと、中日の