ブルガリア戦でサーブを放つ高橋藍＝有明アリーナバレーボール男子の世界選手権（12日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合が2日、東京・有明アリーナで行われ、日本がブルガリアに勝った。日本は第1セットを宮浦（名古屋）の活躍で25―20で先取。その後は高橋藍（サントリー）の攻守にわたる活躍で第2セットを26―24、第3セットを25―20で奪った。特別ルールで第4セットも実施した。3日も同会場でブルガリアと対戦。6、7日は