「ソフトバンク２−１オリックス」（２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ち。連敗を２でストップした。先発モイネロが広岡に先頭打者アーチを浴び、先制点を献上。四回には連続四球と安打で無死満塁の大ピンチを背負ったが、無失点で切り抜けた。走者を出しながら粘り、６回１失点で降板した。モイネロの粘りに打線が応えたのは七回。難敵の宮城から代打・中村が値千金の同点打。八回には２番手ペルドモから