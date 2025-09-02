日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。この日は「覚悟と苦悩お笑い異端児たちＳＰ」。強烈な個性の芸人たちが集結した。ぼる塾・田辺智加は半生を振り返り「私、２７（歳）になって突然ギャルを始めたんですね。２７歳で毎日、渋谷に入り浸って１７歳の子たちと遊んで…」と話すと、平成ノブシコブシ・吉村崇も「めちゃくちゃ、おもしれえじゃん！」と大爆笑した。田辺は「なん