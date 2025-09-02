◇セ・リーグ阪神5-3中日（2025年9月2日バンテリンD）阪神が中日に5―3で勝利した。0―0の3回1死一塁で、佐藤輝が右翼席へ先制2ラン。「打ったのはツーシーム。（森下）翔太が出てくれて、自分も打ってやろうと思っていました。高めの球でしたが、しっかり振り抜くことができました」。これで今季のバンテリンドームで10戦6発となった。その余韻が残る中、2―0の1死一塁では熊谷がアーチを架けた。マラーの内角低めカ