ライプツィヒは9月1日、スポルティングからデンマーク代表FWコンラッド・ハーダーが完全移籍加入することを発表した。クラブからの発表によると、ハーダーはライプツィヒと2030年6月30日までの5年契約を締結。移籍金は公表されていないものの、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、基本金として2600万ユーロ（約45億円）が支払われるほか、最大400万ユーロ（約7億円）のボーナスも設定され