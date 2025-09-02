◇セ・リーグ巨人4―1ヤクルト（2025年9月2日京セラD）巨人の戸郷翔征投手（25）が2日のヤクルト戦（京セラドーム）で先発し、6回4安打1失点の粘投で5勝目を挙げた。初回1死から3連続四球を与えて1死満塁のピンチを招いたが、オスナの強烈な打球は三塁手正面のゴロで三ゴロ併殺となり、無失点で切り抜けた。2回にも2死から岩田に二塁打され、得点圏に走者を背負ったが奥川を空振り三振に打ち取った。3回2死二塁から村