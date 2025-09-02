イングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）は2日、EFLリーグ2（4部）のグリムズビーに対し、2万ポンド（約397万円）の罰金処分を科したと発表した。今回の処分は、8月27日に行われたカラバオカップ2回戦のマンチェスター・ユナイテッド戦において、出場資格のない選手を起用したことによるもの。同試合に向けた出場登録の締め切りは前日の24時までだったが、クラブは24時1分にクラーク・オドゥオールの登録を提出していたと報