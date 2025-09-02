8回ソフトバンク2死三塁、今宮が左前に勝ち越し打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクが逆転勝ち。0―1の七回1死三塁で代打中村の左前打で追い付くと、八回2死三塁から今宮が左前に運んで勝ち越した。3番手の松本裕が3勝目。オリックスは宮城が7回1失点、10三振と好投も、連勝が3で止まった。