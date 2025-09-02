◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５阪神（２日・バンテリンドーム）中日は終盤に反撃するもあと一歩、及ばず敗戦。序盤の失点が響いた。先発したマラーが、３回に佐藤輝と熊谷に２ランを被弾して４失点。先制を許すと、自己最多の１２９球を投げて、６回６安打４失点で降板した。打線は、阪神・村上に６回まで２安打とチャンスを作れず、ゼロを並べた。だが、０―５の７回。細川、ボスラー、山本の３連打で、１点を返すと、な