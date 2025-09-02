◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５阪神（１日・バンテリンドーム）阪神は３連勝で優勝マジックを一つ減らして、６とした。流れを引き寄せたのは主砲・佐藤輝だ。３回１死一塁で左腕・マラーの速球を捉えて右越え３５号２ラン。どでかい一発を放つと、続く大山が四球を選んだ後に熊谷のバットからプロ初本塁打となる左越え２ランが飛び出した。大卒８年目の伏兵が待望のアーチをかけ、ベンチは大盛り上がりだった。先発の村