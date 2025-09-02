◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）巨人が８回に貴重な２点を追加した。ヤクルトの３番手・清水昇投手に２死から代打・丸佳浩外野手が中前打で出塁。キャベッジ外野手が四球で歩いて２死一、二塁とすると、泉口友汰内野手が前進守備の右翼の頭を越えるこの試合３本目のヒットとなる三塁打を放ち、２点を追加した。