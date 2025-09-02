◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合高校日本代表―沖縄県高校選抜（２日・セルラー那覇）超満員札止めとなった注目の一戦は、５回表終了後、豪雨によって一時中断された。その間、球場内には「小さな恋のうた」（ＭＯＮＧＯＬ８００）や「ＡＭ１１：００」（ＨＹ）などのＪ−ＰＯＰが流れ、観衆がスマホのライトを点灯し、揺らしながら大合唱する感動の一幕があった。スタジアムＤＪのＤＪケチャップさんがマイクを握り、「沖縄の