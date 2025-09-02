◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト(2日、京セラドーム)ヤクルト戦に先発した巨人・戸郷翔征投手は6回114球を投げ4安打1失点と粘りの投球を見せ、勝ち投手の権利を持って降板しました。初回、ヤクルト先頭の濱田太貴選手をセンターフライに打ち取るもバッター3者連続四球を出し1死満塁のピンチを招きます。それでも5番・オスナ選手をゲッツーに打ち取り、無失点に抑えます。しかし3回長岡秀樹選手に2ベースヒットで出塁を許すと