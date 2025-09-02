◇プロ野球セ・リーグ DeNA8-5広島(2日、マツダスタジアム)3位DeNAは4位広島と1ゲーム差で迎えた直接対決3連戦の初戦、序盤からの大量得点で勝利しました。DeNAは初回に広島先発・床田寛樹投手から1アウト2塁のチャンスを作ると、佐野恵太選手の13号2ランでいきなり2点を先制します。2回には蝦名達夫選手と桑原将志選手のタイムリー、佐野選手の犠牲フライでリードを広げます。さらにオースティン選手がレフトへ8号2ランを放ってリ