◆パ・リーグソフトバンク２―１オリックス（２日・みずほペイペイドーム）オリックスが４連勝を逃した。初回に広岡の先頭打者弾で先制したが、打線が再三のチャンスで追加点を奪えない展開。６回まで無失点と粘っていた先発・宮城も７回、代打の中村に同点打を許した。８回には２番手・ペルドモが今宮に勝ち越し打を献上。首位のソフトバンクには３勝１０敗２分けと大きく負け越し、みずほペイペイでも今季４敗１分けとなった