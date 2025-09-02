毎朝のお弁当づくり、調理よりも時間がかかるのが「粗熱を冷ます工程」だと感じている人も多いのではないでしょうか。とくに気温が高い日は、冷まさずに詰めてしまうと食中毒のリスクもあり、気をつけたいところ。ママスタコミュニティにも、あるママからこんな切実な声が寄せられました。紹介します。『当日冷まそうと思うと早起きすぎて生活が成り立たない。でもぬるいまま持たせるのはダメだよね……。お米とかどうするんだろう