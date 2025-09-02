◇パ・リーグロッテー日本ハム（2025年9月2日ZOZOマリン）ロッテのドラフト1位ルーキー西川史礁外野手（22）が2戦連続、今季29度目となるマルチ安打を記録した。「2番・左翼」で出場し、初回の第1打席は遊撃への小飛球、3回の第2打席は空振り三振に倒れたが、5回の第3打席で右前打、7回の第4打席では四球を選んでソトの2ランを呼び込むと、8回1死満塁では中前2点適時打を放った。「みんなで繋いで繋いで回ってきた打席