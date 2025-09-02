◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-3 中日(2日、バンテリンドーム)阪神は中日との3連戦初戦に勝利。佐藤輝明選手と熊谷敬宥選手の2ランで得点を重ねると、終盤に中日からの追い上げを受けるも、リードを守り切り勝利しました。これで優勝マジックを「6」としています。試合が動いたのは3回。対する中日の先発・マラー投手の前に、1アウトから森下翔太選手がヒットで出塁します。続いて打席に向かった佐藤選手は、高めインコースへのツ