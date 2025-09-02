※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫は在宅勤務中に義妹を家へ呼び込み、裏切りを重ねています。何も知らない妻は義母からのふたり目の孫を産めというプレッシャーに耐えていました。浴室で見つけたネイル片から義妹との関係に気づき、打ちのめされた妻は自分の価値を見失い涙。そんな彼