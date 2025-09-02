バドミントンのパリ世界選手権女子シングルスで3度目の優勝を果たした山口茜（再春館製薬所）ら日本代表チームが2日、東京都内で帰国会見を開いた。出席した山口は「正直、優勝できるとは思っていなかったが、結果以上に、いいプレーを多く出せたことに価値がある大会だった」とうなずいた。準々決勝で涙した昨夏のパリ五輪と同じ会場での頂点は21、22年の世界選手権に続く快挙となった。昨年は五輪後に右脚を痛めるなど、万全