◇パ・リーグオリックス1-2ソフトバンク（2025年9月2日みずほペイペイ）オリックスの連勝は「3」でストップした。鬼門・みずほペイペイドームは健在で、昨年7月26日から1分けを挟んでの連敗が「11」に伸びた。広岡の先頭打者弾で先制したものの、4回無死満塁の好機を逸するなど、その後は0行進が続いた。6回まで無失点の先発宮城が7回に同点とされると、1―1の8回から登板した2番手のペルドモが2死三塁から今宮に勝ち