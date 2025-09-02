前の話を読む。後ろ髪を引かれながら退勤し、子どもを迎えに行くと寝ていたため、ゆりこは仕事に戻ろうとする。しかし保育士から「連れて帰ってください」と言われてしまい…。■まともに仕事ができない■独身社員も限界で…■どうしろっていうの!?■息子の母親は自分だけ子どもの度重なる体調不良によって、ゆりこは思うように仕事が進められなくなってしまいました。出勤してもすぐに呼び出され、欠勤や早退を繰り返す日々。かつ