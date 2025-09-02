パ５位の西武は２日、同４位・楽天戦（楽天モバイル）に２―０と勝利し連敗を３で止めた。西武は５回に相手先発・岸から平沼の犠飛で先制。６回には４番・ネビンが３番手・宋から１４号ソロを放ち追加点を挙げた。先制犠飛の平沼は「打ったのは真っすぐ。ヒットでランナーを還したかったのですが最低限の仕事ができました」、ネビンは「打ったのは真っすぐ。初球から積極的に打ちにいこうと思い打席に入りました。いい結果に