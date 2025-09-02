野球教室で子どもからの質問に答える松井秀喜さん。右はイチローさん＝2日、石川県七尾市プロ野球巨人や米大リーグのヤンキースなどで活躍した松井秀喜さん（51）が2日、石川県七尾市で野球教室を開催し、昨年1月の地震で被災した能登半島の小学生約60人を指導した。「地震の影響で不自由な生活をしている方がいるかもしれない。前向きな気持ちになってくれたらうれしい」とエールを送った。同県出身の松井さんは、特別ゲスト