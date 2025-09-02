ロシア国営ガス会社は中国への天然ガス輸出をめぐり供給拡大で合意したほか、新たなパイプラインの建設に関する覚書が署名されたと明らかにしました。インタファクス通信などによりますと、ロシア国営ガス会社「ガスプロム」のミレル社長は2日、ロシアから中国に天然ガスを送るパイプライン「シベリアの力」を通じた供給量を年間380億立方メートルから440億立方メートルに増やすことで中国側と合意したと述べました。また、ロシア